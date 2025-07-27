ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສະຫງວນທີ່ດິນ ແລະ ບຸລິມສິດບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ
ໃນໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ພາກກາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາຢູ່ເຂດເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ West Sky ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ Ecogarden, ນະຄອນເຫ້ວ. ທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວ ພວມຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ West Sky, ທ່ານອອຍພອນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວມີເຮືອນໃໝ່, ໂຫຍ່ໂຕ, ສວຍງາມ ແລະ ທັນສະໄໝ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງນະຄອນເຫ້ວສືບຕໍ່ສະຫງວນທີ່ດິນ, ມີບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເງິນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ທັງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ໃນນັ້ນມີບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີຊື້ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ. ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຂົວ ຫງວຽນຮ່ວາງ ຂ້າມແມ່ນ້ຳເຮືອງ, ນະຄອນເຫ້ວ ທີ່ເປີດນຳໃຊ້ເມື່ອເດືອນມີນາ ປີ 2025, ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍເຫ້ວ. ນີ້ແມ່ນຂົວທີ 5 ຂ້າມແມ່ນ້ຳເຮືອງ.