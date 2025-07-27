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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ຫງວນ​ທີ່​ດິນ ແລະ ບຸ​ລິມ​ສິດ​ບ້ວງ​ສິນ​ເຊື່ອ​​ໃຫ້​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງນະຄອນເຫ້ວສືບຕໍ່ສະຫງວນທີ່ດິນ, ມີບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເງິນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ທັງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງຢ້ຽມຢາມ ບັນດາຄອບຄົວ ພວມຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ West Sky (ພາບ: VGP)

ໃນໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ພາກກາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາຢູ່ເຂດເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ West Sky ຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ Ecogarden, ນະຄອນເຫ້ວ. ທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວ ພວມຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ West Sky, ທ່ານອອຍພອນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວມີເຮືອນໃໝ່, ໂຫຍ່ໂຕ, ສວຍງາມ ແລະ ທັນສະໄໝ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງນະຄອນເຫ້ວສືບຕໍ່ສະຫງວນທີ່ດິນ, ມີບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເງິນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ທັງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຊື້, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ໃນນັ້ນມີບ້ວງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີຊື້ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ. ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຂົວ ຫງວຽນຮ່ວາງ ຂ້າມແມ່ນ້ຳເຮືອງ, ນະຄອນເຫ້ວ ທີ່ເປີດນຳໃຊ້ເມື່ອເດືອນມີນາ ປີ 2025, ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍເຫ້ວ. ນີ້ແມ່ນຂົວທີ 5 ຂ້າມແມ່ນ້ຳເຮືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່​າຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂມ​ໂຣ​ໂກ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່​າຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂມ​ໂຣ​ໂກ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ

ທ່ານປະທານສະພາສູງ Mohamed Ould Errachid ສະເໜີສອງຝ່າຍຕັ້ງໜ້າສ້າງບັນດາໂຄງການລວມໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ອາບຟຼິກກາ.
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