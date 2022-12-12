ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບ ສົມເດັດພະລາຊາ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລຸກຊຳບວກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບສົມເດັດພະລາຊາ Henri ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານສອງປະເທດ ໃນການສືບຕໍ່ຖືການລົງທຶນເປັນສຳຄັນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື ດ້ານການເງິນສີຂຽວ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ logistics, ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວໂດຍໄວ ເພື່ອຍາດແຍ່ງທ່າແຮງຂອງ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນກອງປະຊຸມ COP26.
ສ່ວນສົມເດັດພະລາຊ Henri ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລຸກຊໍາບວກ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ຖືນີ້ ເປັນຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສີຂຽວ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລຸກຊຳບວກ; ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານລົງທຶນ ເອີຣົບ (EIB) ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 7 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍມູນຄ່າ 561 ລ້ານ ເອີໂຣ. ພ້ອມທັງ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິຍານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທະນາຄານ EIB ກັບກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນໃນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງມາເປັນ 0 ໃນປີ 2050 ຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.