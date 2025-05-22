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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ປ່ຽນ​ແປງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຈາ​ກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມາເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ຮັບ​ໃຊ້

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອສະຫຼຸບກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນພຶດສະພາ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໂດຍພື້ນຖານຈາກທ່າທີ ທີ່ຢູ່ໃນທ່າຮັບ ມາເປັນຈິນຕະນາການ “ເປັນເຈົ້າການ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ”.
ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນພຶດສະພາ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການສຳນັກງານສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດສຸມແຫຼ່ງກຳລັງສູງສຸດ ແລະ ຊີ້ນຳນຳພາການສ້າງລະບອບລະບຽບການໂດຍກົງ; ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການໃນປີ 2025; ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຳຫຼວດກວດກາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບປະກາດໃຊ້ເອກະສານກົດໝາຍສະບັບຕ່າງ.  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ການປ່ຽນແປງໃນການສ້າງກົດໝາຍນັ້ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດແບ່ງພະລັງງານ ແລະ ອອກແບບເຄື່ອງມືຕິດຕາມຢ່າງເຖິງຖອງ; ເດັດດ່ຽວຫຼຸດຜ່ອນ, ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເປັນງ່າຍດາຍ; ການສ້າງກົດໝາຍຕ້ອງໄປກ່ອນໜຶ່ງບາດກ້າວ, ເພີ່ມທະວີລັກສະນະຄາດຄະເນ, ສຳຫຼວດກວດຄືນກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບດຽວ ປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບໃຫ້ທັນການ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ ລີ​ໂອ XIV ຮຽກ​ຮ້ອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ ລີ​ໂອ XIV ຮຽກ​ຮ້ອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສັນຕະປະປາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ປ່ອຍສິດເສລີໃຫ້ແກ່ຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ທັງໝົດທີ່ຖືກຂະບວນການອິດສະຣາມ ຮາມາດສ ກັກຕົວ.
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