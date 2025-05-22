ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການຈາກການຄຸ້ມຄອງມາເປັນການສ້າງຕັ້ງ, ຮັບໃຊ້
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການສຳນັກງານສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດສຸມແຫຼ່ງກຳລັງສູງສຸດ ແລະ ຊີ້ນຳນຳພາການສ້າງລະບອບລະບຽບການໂດຍກົງ; ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການໃນປີ 2025; ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສຳຫຼວດກວດກາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບປະກາດໃຊ້ເອກະສານກົດໝາຍສະບັບຕ່າງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ການປ່ຽນແປງໃນການສ້າງກົດໝາຍນັ້ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດແບ່ງພະລັງງານ ແລະ ອອກແບບເຄື່ອງມືຕິດຕາມຢ່າງເຖິງຖອງ; ເດັດດ່ຽວຫຼຸດຜ່ອນ, ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເປັນງ່າຍດາຍ; ການສ້າງກົດໝາຍຕ້ອງໄປກ່ອນໜຶ່ງບາດກ້າວ, ເພີ່ມທະວີລັກສະນະຄາດຄະເນ, ສຳຫຼວດກວດຄືນກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບດຽວ ປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບໃຫ້ທັນການ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.