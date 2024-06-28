ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳບາງກຸ່ມບໍລິສັດໃນຂົງເຂດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມແຖວໜ້າ ຈີນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ແຢນເຈຍເຂືອ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ປາຊີຟິກ, ປະທານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຈວາງແຢນ ແລະ ບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ປາຊີຟິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນໃໝ່, ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຜົນສຳເລັດ, ຮັບປະກັນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ.
ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ແຢນເຊິງຈຽນ, ທ່ານປະທານສະພາຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແທນອິງ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດທີ່ລົງທຶນ 4 ໂຄງການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີເອກເລັກໂຕນິກ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍແຜນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານສີຂຽວ, ສະອາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່, ຄົ້ນຄວ້າການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງກຸ່ມບໍລິສັດມີທ່າແຮງ.