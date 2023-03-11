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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ການ​ຕໍ່​ສູ້ ກັບ​ອາດ​​ຊະ​ຍາ​ກຳ ແລະ ໄພ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຍັງ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງອັນ​ຕະ​ລາຍຫຼາຍ​ຢ່າງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໄພຢາເສບຕິດ ໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ຂອງມວນມະນຸດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ.ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ 1 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ຈາກນັ້ນ ວາງອອກທິດທາງ, ວິທີການແກ້ໄຂ, ໜ້າທີ່ລະອຽດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໄພຢາເສບຕິດ ໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ຂອງມວນມະນຸດ. ຜົນຕາມມາຈາກໄພຢາເສບຕິດທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພ້ອມທັງທຳລາຍສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງປະຊາຊົນ, ທັງແມ່ນສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆ, ນາບຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ກວດກາຄືນໃໝ່, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມການສ້າງລະບົບເອກະສານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຄົບຊຸດກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ຢາເສບຕິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນການກະທຳ, ສົມທົບໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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