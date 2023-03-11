ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ການຕໍ່ສູ້ ກັບອາດຊະຍາກຳ ແລະ ໄພຢາເສບຕິດຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ.ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ 1 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ຈາກນັ້ນ ວາງອອກທິດທາງ, ວິທີການແກ້ໄຂ, ໜ້າທີ່ລະອຽດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໄພຢາເສບຕິດ ໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ຂອງມວນມະນຸດ. ຜົນຕາມມາຈາກໄພຢາເສບຕິດທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພ້ອມທັງທຳລາຍສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງປະຊາຊົນ, ທັງແມ່ນສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆ, ນາບຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ກວດກາຄືນໃໝ່, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມການສ້າງລະບົບເອກະສານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຄົບຊຸດກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ຢາເສບຕິດ.