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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ການເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້​ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ພິ​ເສດ

ທ່ານ ຈ້າງກົ້ວຈິງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ກໍ່ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຕາມການກຳນົດທິດ, ການຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຈ້າງກົ້ວຈິງ (ພາບ: VGP)

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF ຕະຫຼຽນ 2024) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຈ້າງກົ້ວຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ “ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຈີນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ບົດບາດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຫວຽດນາມ - ຈີນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ສິນຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ສາກົນ; ຈີນອາດສາມາດຜ່ານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄປຍັງ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຜ່ານຈີນເຂົ້າໄປຍັງບັນດາປະເທດຢູ່ພາກກາງອາຊີ ແລະ ເອີລົບຕາເວັນອອກ.

ແລະກໍໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈ້າງກົ້ວຈິງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ຝ່າຍຈີນ ສຸມໃສ່ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດທາງລົດໄຟລວມມີ: ຄົ້ນຄ້ວາ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນບຸລິມະສິດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ສອງຝ່າຍພ້ອມກັນຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນເມື່ອກ່ອນ ເພື່ອດັດປັບ, ເຮັດໃຫ້ດີກ່ວາໃນບັນດາແຜນການ, ໂຄງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານ ຈ້າງກົ້ວຈິງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ກໍ່ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຕາມການກຳນົດທິດ, ການຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້າ​ນ​ເກົ່າ​ແກ່ ເດື່ອງ​ເລິມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້າ​ນ​ເກົ່າ​ແກ່ ເດື່ອງ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະກັບປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ເດື່ອງເລິມ, ເທດສະບານເຊິນເຕີຍ, ຮ່າໂນ້ຍ.
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