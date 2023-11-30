ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ ຖະແຫຼງຂ່າວສື່ມວນຊົນ
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ສອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນການຮ່ວມມືອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕວັກກີ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງລັດ, ພັກ ແລະປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕວັກກີ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະທິສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ການທູດ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ. ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງສອງຝ່າຍ ເຫັນດີຈະປັບປຸງ ການພົວພັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສສາກົນ, ປະຕິບັດສຳເລັດການເປີດສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ຂອງຕວັກກີ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.