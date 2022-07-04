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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຊີ້​ນຳ​ຍູ້​​ໄວ​ການ​ສັກ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ໂຄວິດ - 19 ເຂັມ​ທີ 3 ແລະ ເຂັມ​ທີ 4

ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ - 19, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະກົດຂຶ້ນເຊື້ອໄວຣັ້ດສາຍພັນໃໝ່ BA.
  ສັກວັກຊິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ (ພາບ: baochinhphu.vn)  

 5 ຂອງເຊື້ອໄວຣັດ SARS-CoV-2 ແລະ ໄດ້ແຊກຊືມເຂົ້າຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມສ່ຽງເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຄືນໃໝ່, ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ເອກະສານຖ່າຍທອດຄຳເຫັນ ຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮີບດ່ວນ, ເດັດດ່ຽວກ່ວາອີກ ໃນການຊຸກຍູ້, ໜູນຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນຍູ້ໄວການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ວິທະຍາສາດ, ປະສິດທິຜົນ. ຮັບປະກັນການສະໜອງຢຸກຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນການຢາ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ທ່ານ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ ກວດພະ​ຍາດ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ ລາວ

ລາຍການກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ ແລະ ມອບຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ, ມີຄວາມໝາຍນະນຸດສະທໍາ, ນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ເປັນການສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ປີ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕ
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