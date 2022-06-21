ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຢັ້ງຢືນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍ “ວິວັດທະນາການມຸ່ງໄປເຖິງການໂຄ່ນລົ້ມລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ Pol Pot”
ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສື່ເອເລັກໂຕນິກ Fresh News (ກຳປູເຈຍ) ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ: ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ແລະ ຄູ່ຮ່ວມກົມກອງ 4 ຄົນ ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດທີ່ໂຫດຫ້ຽມຂອງ Pol Pot. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງ ວິວັດຂະບວນການມຸ່ງໄປເຖິງການໂຄ່ນລົ້ມລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ Pol Pot”, ຢູ່ເຂດຊາຍແດນກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ. ຕາມ Fresh News ແລ້ວ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນວ່າ ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ມີເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ປີ 1977. ບັນດານັກປະຫວັດສາດ ຂະແມ ຖືວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen ແລະ ນາຍທະຫານກຳປູເຈຍທີ່ຮັກຊາດ ໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງ ແລະ ຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍແມ່ນ ຍາກທີ່ຈະມີໂອກາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບອັນໂຫດຫ້ຽມຂອງ Pol Pot ໄດ້. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຈຸດເວລາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈຊອກຫາການໜູນຊ່ວຍຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ.