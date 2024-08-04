ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງພົບປະກັບທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກກະພາບຄວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະດັບສູງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ຕີມໍແລັດສະແຕ ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນຢ່າງສິ້ນເຊິງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າອີກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສະໜອງມາດຕະການການບໍລິການດີຈີຕອນ ແລະ ການສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ.
ໂດຍສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ ປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍຕີມໍແລັດສະແຕ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມອາດຈະມີທ່າແຮງຄື: ກະສິກຳ ແລະ ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແພດ, ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕີມໍແລັດສະແຕ, ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.