ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ວາງພວມມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ເກນແຮງງານແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ມີຄວາມອົງອາດກ້າຫານຕໍ່ສູ້, ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນດິນແດນ ດ້ຽນບຽນຝູ.
ບັນດາຜູ້ແທນໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫັນເປັນປະເທດເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮັກສາການປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດ ດ້ຽນບຽນຝູ.