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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ແບນ​ຊິກ Stephanie D’Hose ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stephanie D’Hose ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນລາຊະອານາຈັກແບນຊິກ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ (ຮ່າໂນ້ຍ), ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 21 – 25 ສິງຫາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ບັນດາຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ຢູ່ສະໜາມບິນ

ອອກຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ ລວມມີ: ທ່ານນາງ ຫົວໜ້າກຳມາທິການສັງຄົມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຖຸ່ຍແອັງ; ຮອງປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດນຕວັນຟອງ; ທ່ານຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິບັນຍັດຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນວັນຮ່ຽນ.

ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stephanie D’Hose ແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງສຸດຂອງ ແບນຊິກ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 50 ປີ (22/03/1973 – 22/03/2023). ການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສປຊ, ບັນດາອົງການລັດຖະສະພາລະດັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.
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