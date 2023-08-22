ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ Stephanie D’Hose ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stephanie D’Hose ແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງສຸດຂອງ ແບນຊິກ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 50 ປີ (22/03/1973 – 22/03/2023). ການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສປຊ, ບັນດາອົງການລັດຖະສະພາລະດັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.