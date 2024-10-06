ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Guinea-Bissau, Madagascar ແລະ Ghana
ໃນການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Guinea-Bissau Umaro Sissco Embalo, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - Guinea-Bissau ເປັນສຳຄັນ; ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນກ່ຽວກັບການສົມທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ ມີ ສປຊ ແລະ ອົງການນຳໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ.
ໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Madagascar Andry Nirina Rajoelina, ສອງຝ່າຍກໍຢັ້ງຢືນຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - Madagascar ໂດຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາໃນຕະຫຼອດໄລຍະກວ່າ 50 ປີຜ່ານມາ ເປັນສຳຄັນ; ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ ແລະ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Madagascar ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືຜະລິດເຂົ້າກັບ ຫວຽດນາມ.