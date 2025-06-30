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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ລົງສຳຫຼວດສະພາບຕົວຈິງຮູບແບບ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນສອງຂັ້ນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ

ໃນການລົງເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດຮູບແບບອຳນາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສອງຂັ້ນຢູ່ຕາແສງຊວນຮ່ວາ ແລະ ຕາແສງ ເຕີນວີ້ງລົກ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຢູ່ທີ່ສູນປົກຄອງສາທາລະນະ ຕາແສງຊວນຮ່ວາ ແລະ ຕາແສງ ເຕີນວີ້ງລົກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຖັນແຖວພະນັກງານຈະ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອກະກຽມນຳກົງຈັກໃໝ່ເຂົ້າເຄືີອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທະລຸພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ :

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດຂອງ ກົງຈັກໃໝ່ ແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ປະເທດ, ນະຄອນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ແລະ ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຕ້ອງກໍ່ສ້າງກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ຫັນຈາກການຄຸ້ມຄອງຕເປັນທ່າຮັບມາເປັນ ການ ບໍລິຫານແບບສະຫຼາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ,ອຳນາດການປົກຄອງເພື່ອປະຊາຊົນ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນສ້າງການພັດທະນາ ແລະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການ ປະຕິບັດ ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ການນຳພັກ, ລັດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ, ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ
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