ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ລົງສຳຫຼວດສະພາບຕົວຈິງຮູບແບບ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນສອງຂັ້ນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ
ຢູ່ທີ່ສູນປົກຄອງສາທາລະນະ ຕາແສງຊວນຮ່ວາ ແລະ ຕາແສງ ເຕີນວີ້ງລົກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຖັນແຖວພະນັກງານຈະ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອກະກຽມນຳກົງຈັກໃໝ່ເຂົ້າເຄືີອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທະລຸພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ :
ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດຂອງ ກົງຈັ
ກໃໝ່ ແມ່ນເພື່ອການພັ ດທະນາຂອງ ປະເທດ, ນະຄອນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ແລະ ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຕ້ອງກໍ່ສ້າງກົງຈັກອຳນາດການປົ ກຄອງກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ຫັນຈາກການຄຸ້ມຄອງຕເປັນທ່າຮັ ບມາເປັນ ການ ບໍລິຫານແບບສະຫຼາດຮັ ບໃຊ້ປະຊາຊົນ,ອຳນາດການປົກຄອງເພື່ອປະຊາຊົນ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນສ້າງການພັດທະນາ ແລະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການ ປະຕິບັດ ບັ ນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກຢ່າງມີປະສິ ດທິຜົນ.”