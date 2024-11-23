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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ

2 ປະເທດເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະເປີດສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໂດຍກົງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ MALAYA, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນມີປະຫວັດສາດກວ່າ 100 ປີ ດ້ວຍຜົນງານກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳໜ້າ.

        ໃນການແລກປ່ຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ທົບທ້ວນຄືນໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, 2 ປະເທດເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະເປີດສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໂດຍກົງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ. ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ:

        “ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຢາກເປັນເພື່ອນກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງມວນມະນຸດ. ໃນນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ. ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປນັ້ນ, 2 ປະເທດລ້ວນແຕ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ, ມີການປະພຶດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຜັນແປຂອງສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະນັ້ນ, ເລື່ອງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດທິດມີສະຖຽນລະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....
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