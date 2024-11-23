ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ MALAYA, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນມີປະຫວັດສາດກວ່າ 100 ປີ ດ້ວຍຜົນງານກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳໜ້າ.
ໃນການແລກປ່ຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ທົບທ້ວນຄືນໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, 2 ປະເທດເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະເປີດສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໂດຍກົງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ. ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ:
“ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຢາກເປັນເພື່ອນກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງມວນມະນຸດ. ໃນນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນ. ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປນັ້ນ, 2 ປະເທດລ້ວນແຕ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ, ມີການປະພຶດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຜັນແປຂອງສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະນັ້ນ, ເລື່ອງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດທິດມີສະຖຽນລະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ”.