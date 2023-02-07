ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະກັບບັນດາອະດີດການນຳພັກ, ລັດຖະບານ ຜ່ານສະໄໝຕ່າງໆ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫວຽນຝູຈ້ອງ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດພິທີພົບປະຕົ້ນລະດູບານໄມ້ປີແມວ 2023 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອະດີດການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ອະດີດສະມາຊິກສູນກາງພັກ ບັນດາຊຸດຜ່ານສະໄໝຕ່າງໆ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານໄດ້ມີບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທັນການ, ສອດຄ່ອງເພື່ອຊີ້ນຳທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ບັນລຸໝາກຜົນສຳຄັນກ່ຽວກັບບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກຫຼາຍຢ່າງ, ຮອບດ້ານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ, ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນອັນປະເສີດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອະດີດພະນັກງານການນຳພັກ, ລັດຖະບານ. ທ່ານຫວັງວ່າ, ດ້ວຍຄວາມສຸມຈິດສຸມໃຈທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບັນດາປະສົບການອັນປະເສີດຂອງຕົນ ຈະສືບຕໍ່ອຸທິດສ່ວນຕໍ່ກັບພາລະກິດການປະຕິວັດອັນສະຫງ່າງາມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ.