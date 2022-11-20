ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍັງບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກເພື່ອນມິດສາກົນ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມລາຍການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ 1 ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ດົງດາ, ບາດິ່ງ ແລະ ຮາຍບ່າຈຶງ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ເມື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍັງບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກເພື່ອນມິດສາກົນ. ນັ້ນແມ່ນໝາກຜົນຂອງຄວາມສາມັກຄີ, ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ, ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ. ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການໄປປະຕິບັດງານມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນພິເສດ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໃຫຍ່ຫຼວງ, ຮອບດ້ານເຖິງສາຍພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື, ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ສະຖຽນລະພາບ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.