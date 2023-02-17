Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ລາວ ບັນລຸໄດ້ ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
   ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ພາບ: TTXVN)   
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງ, ຮອບດ້ານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ນຳໜ້າ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ, ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ລາວ ບັນລຸໄດ້ ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງຕົນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ບົດຮຽນ, ການໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນວຽກງານຍຸດທະສາດ, ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫ້ອງວ່າການສູນກາງຂອງ 2 ພັກ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານເປັນປະຈຳກັບ 58 ປະເທດ

ຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານເປັນປະຈຳກັບ 58 ປະເທດ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕະຫຼາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນປະເທດຂອງ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າຟື້ນຟູ, ຈຳນວນຖ້ຽວບິນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ແລະ ລື່ນລະດັບກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top