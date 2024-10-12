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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງສະຖາປັນກະສິກຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2024 – 2025 ຂອງສະຖາປັນກະສິກຳ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2024 – 2025 ຂອງສະຖາປັນກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດບຳລຸງສ້າງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຈາກແຫຼ່ງທຶນໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາທາງການ ( ODA) ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກະລາດໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ, ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕ້ອງສູ້ຊົນເພື່ອບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນດາສູນບຳລຸງສ້າງ, ຄົ້ນຄວ້າແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຮາກຖານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລມີອິດທິພົນຊື່ສຽງສູງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ, ແມ່ນສູນນະວັດຕະກຳ, ສະຖານທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ startup ລະດັບຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ ລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
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