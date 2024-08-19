ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ 2024, ຢູ່ຫໍສະພາປະຊາຊົນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທາງລັດຖະກິດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA
ປະຕິບັດ: VNA/VNP