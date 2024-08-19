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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 19 ສິງຫາ​ 2024, ຢູ່​ຫໍ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ​ປັກ​ກິ່ງ, ພາຍຫຼັງ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ​ທາງ​ລັດຖະກິດ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ໂຕ​ເລິມ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປ ຈີນ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປ ຈີນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ 2024, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ ຫໍສະພາປະຊາຊົນຕາມພິທີການສູງສຸດ າຳລັບໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
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