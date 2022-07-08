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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ເພື່ອພິຈາລະນາບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂອງປະເທດຊາດ, ສະພາບການສາກົນໃນໄຕມາດທີ II ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດທີ່ກອງປະຊຸມ, ໃນໄຕມາດທີ II ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ, ການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້…

ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໄດ້ຕີລາຄາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າຍຫຼາຍຢ່າງ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງຈັດຕັ້ງ ການຮ່ຳຮຽນ, ຊາບຊຶມ, ໂຄສະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ; ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ… ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ; ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການສ້າງວິທີການໃຫ້ເໝາະສົມ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງສູງສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Shinzo Abe ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງຖືກຍິງ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Shinzo Abe ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງຖືກຍິງ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe, ລວມອາຍຸໄດ້ 67 ປີ, ຖືກຍິງໃນເວລາປະມານ 11 ໂມງ 30 ນາທີ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ)
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