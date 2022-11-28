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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຢ້ຽມຢາມກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Jean-Pierre Lacroix ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Jean-Pierre Lacroix  ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

  ພົນຈັດຕະວາ ຮ່ວາງກິມຟຸ່ງ ແລະ ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Jean-Pierre Lacroix   

ເນື່ອງໃນໂອກາດມາ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ).

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Jean-Pierre Lacroix  ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ໃນອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ, ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປຊ ແລະ ຫວຽດນາມ, ພິເສດໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.

ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກໍ່ຕີລາຄາສູງເລື່ອງກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຈັດຕັ້ງຊຸດຝຶກແອບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນສູນຝຶກແອບລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນດອກບັກວິດ ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ

ໄຂງານບຸນດອກບັກວິດ “ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ”

ຕອນຄຳວັນທີ 26 ພະຈິກ ຢູ່ເມືອງ ດົ່ງວັນ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ງານບຸນດອກບັກວິດຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກສາລະທິດ.
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