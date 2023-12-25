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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິນແທັງເໝີນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ແຂວງ ວິ້ງລອງ

ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 7 ບ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດເຂດ ວິ້ງລອງ, ໄດ້ສາມັກຄີກັນປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ
(ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ສຳນັກສັງຄະລາດເຂດ ວິ້ງລອງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ສຳນັກສັງຄະລາດເຂດ ວິ້ງລອງ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 7 ບ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດເຂດ ວິ້ງລອງ, ໄດ້ສາມັກຄີກັນປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ໂດຍແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ. ຜ່ານນັ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ຄຸນພໍ່ຫຼວງເຂດ ວິ້ງລອງ ຮີນວັນຮາຍ ແລະ ບັນດາຄຸນພໍ່ ສືບຕໍ່ແນະນຳໃຫ້ບັນດານັກບວດ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ “ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ” ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຊາວຄຼິດ ເກືອບ 7 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຊາວຄຼິດ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດທິດນຳ “ເຄົາລົບນັບຖືພະເຢຊູ ແລະ ຮັກຊາດ”; ຢູ່ໃນສິນກິນທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາວຄຼິດ ແລະ ຊາວກິງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ຊາວຄຼິດໃນທົ່ວປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ມີຊາວຄຼິດ ຫລາຍຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການຮັກຊາດ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
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