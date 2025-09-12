Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ,: ຫາຍ​ຟ່ອງແມ່ນຂົ້ວເຕີບ​ໂຕສຳ​ຄັນຂອງທົ່ວປະເທດ

ຫາຍຟ່ອງ ສວມບົດບາດຍຸດທະສາດສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນ 1 ໃນ 3 ຂົ້ວ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼັກຂອງທົ່ວປະເທດ, ການໂຮມເຂົ້າກັບ ຫາຍເຢືອງ ໄດ້ເປີດພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ສ້າງປັດໄຈເພື່ອ ໃຫ້ນະຄອນ ສືບຕໍ່ບຸກທະລຸ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟີກ

ບົດລາຍງານຂອງນະຄອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຕົວເລກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 8 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ ລ້ວນແຕ່ບັນລຸໄດ້ລະດັບສູງ ເມື່ອທຽບກັບ ມາດຖານລວມ ທົ່ວປະເທດ. GRDP 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,2 % ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ. ດັດຊະນີການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ (IIP) 8 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,51 %. ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 31,8 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,25 %

ກ່ຽວກັບທິດທາງພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນຕ້ອງພັດທະນາຕິດພັນກັບບັນດາເສົາຄໍ້າຫຼັກ, ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳທ່າກຳປັ່ນທະເລ, ການຂົນສົ່ງ, ທາງນ້ຳພາຍໃນປະເທດ; ຍູ້ແຮງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເສດຖະກິດທາງທະເລ; ພັດທະນາການບໍລິການ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ນະວັດຕະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ບ​ັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈີນ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ບ​ັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານ He Wei ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ
