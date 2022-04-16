ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ: ການວາງແຜນກຳນົດໄຟຟ້າເລກທີ 8 ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ທັດສະນະ, ການກຳນົດທິດ, ການຊີ້ນຳ ແລະ ວິທີເຮັດທີ່ລະມັດລະວັງ, ລະອຽດຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ; ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງເຂດພາກໃຫ້ເໝາະສົມ; ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງທຶນເຂົ້າລະບົບສາຍສົ່ງ, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼຸດຍອດເງິນລົງທຶນລົງ, ຮັບປະກັນຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທັດສະນະລຸລ່ວງຂອງ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ແຕ່ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ, ຊາດຢູ່ເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ປະຢັດເງິນລົງທຶນສັງຄົມ. ແຜນກຳນົດໄຟຟ້າເລກ 8 ຈະກຳນົດທິດວິວັດການລົງທຶນພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານເວົ້າລວມ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າເວົ້າສະເພາະໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.