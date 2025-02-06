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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສຳຫຼວດກວດກາລະອຽດຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຮ່າງມະຕິຕ້ອງອັບເດັດ, ເພີ່ມເຕີມບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິກຳ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງບົດລາຍງານ, ການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງໃໝ່ ພາຍຫຼັງໂຮມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດເຂົ້າເປັນໜຶ່ງ).

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ: ຮ່າງມະຕິຕ້ອງອັບເດັດ, ເພີ່ມເຕີມບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິກຳ… ດ້ວຍຫຼາຍແນວຄວາມຄິດຄຸ້ມຄອງໃໝ່. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຢາກບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ທາງກະຊວງຕ້ອງຊຸກຍູ້ວິວັດການຫັນປ່ຽນ ຫັນເປັນສີຂຽວ. ກະສິກຳໄປພ້ອມກັບບັນດາໜ້າທີ່ເສດຖະກິດກະສິກຳ, ມັນກວ້າງກວ່າທີ່ການຜະລິດກະສິກຳ, ມັນໄປພ້ອມກັບການຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດກະສິກຳຊົນນະບົດ, ມັນຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງກະສິກຳ. ຖ້າໄດ້ເຕື້ອງເຖິງໜ້າທີ່ນີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພວກເຮົາຈະສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງໄວກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ​ວິ​ເຄາະສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ, ບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ພາດ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ​ວິ​ເຄາະສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ, ບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ພາດ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP ໜ້ອຍສຸດ 8% ໃນປີ 2025, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຖານການເຕີບໂຕໃໝ່, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ທຸກຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອປະຕິບັດ.
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