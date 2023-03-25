ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນຮົ່ງຮ່າ ພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກກອງປະຊຸມນ້ຳສະຫະປະຊາຊາດ
ວັນທີ 23 ມີນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມນ້ຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2023, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສືບຕໍ່ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຕັດຈີນກິດສະຕັງ; ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການທັນຍາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO); ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະໂລເວນີ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຫັນປ່ຽນຊິວະພາບ ຝລັ່ງ ແລະ ທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ.
ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. FAO ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງກຳລັງຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນ, ພິເສດແມ່ນດິນກະສິກຳ, ແຫຼ່ງນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳພາຍໃນປະເທດ. UNFPA ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.
ທ່ານທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ John Kerry ຢືນຢັນວ່າ, ອາເມລິກາ ຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ COP 26 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກໍຄືວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳຢູ່ ຫວຽດນາມ.