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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ: ການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ຂອບຂະໜາດໃໝ່ໃນປີ 2024

ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ຫາງສຽງສາກົນໄດ້ຖືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ “ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ” ຢູ່ພາກພື້ນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)

ເຖິງວ່າສະພາບການໂລກມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ສ້າງຂອບຂະໜາດການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃໝ່. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ກ່ຽວກັບຮູບພາບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024.

ຕາມທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລ້ວ, ປີ 2024 ຜ່ານມາ, ສະພາບການໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນດ້ວຍຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ, ການປະທະກັນ. ບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທົ່ວໂລກ, ຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດ, ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ… ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍແງ່ມູມ, ນາບຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງການພັດທະນາທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ໝັ້ນແກ່ນຂອງບັນດາປະເທດ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ຫາງສຽງສາກົນໄດ້ຖືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ “ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ” ຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ບັນລຸໝາກຜົນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ສ້າງຂອບຂະໜາດດ້ານການຕ່າງປະເທດໃໝ່, ສ້າງທ່ວງທ່າສະດວກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
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