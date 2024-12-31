ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ: ການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ຂອບຂະໜາດໃໝ່ໃນປີ 2024
ເຖິງວ່າສະພາບການໂລກມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ສ້າງຂອບຂະໜາດການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃໝ່. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ກ່ຽວກັບຮູບພາບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024.
ຕາມທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລ້ວ, ປີ 2024 ຜ່ານມາ, ສະພາບການໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນດ້ວຍຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຢ່າງ, ການປະທະກັນ. ບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທົ່ວໂລກ, ຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດ, ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ… ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍແງ່ມູມ, ນາບຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງການພັດທະນາທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ໝັ້ນແກ່ນຂອງບັນດາປະເທດ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ຫາງສຽງສາກົນໄດ້ຖືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ “ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ” ຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ບັນລຸໝາກຜົນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ສ້າງຂອບຂະໜາດດ້ານການຕ່າງປະເທດໃໝ່, ສ້າງທ່ວງທ່າສະດວກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ”.