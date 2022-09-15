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ຂ່າວສານ

ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມພັກກອມມູນິດໂຮ່ຈີມິນ ປະຕິບັດການຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດ, ສຶກສາໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
  ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ພາບ:TTXVN)  

ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ນຳໜ້າ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ  - ລາວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ “ຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ປີ 2022. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມພັກກອມມູນິດໂຮ່ຈີມິນ ປະຕິບັດການຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດ, ສຶກສາໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ  -ລາວ.

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຄະນະຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດຕ້ອງສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ແລກປ່ຽນບັນດາບົດຮຽນ, ຮູບແບບວຽກງານທີ່ດີ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດກໍ່ຄືໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນທັງປີ 2022, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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