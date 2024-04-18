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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບກິດຈະການການຕ່າງປະເທດ ແອັດສະປາຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: Baoquocte.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Diego Martinez Belio, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບກິດຈະການການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ ແອັດສະປາຍ ຄັ້ງທີ 5.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ; ຮັກສາກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເປັນປະຈຳ; ສົມທົບກັນກວດກາ ແລະ ຍົກລະດັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວລວມລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ. ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍານສັນຍາການຄ້າເສລີສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) - ຫວຽດນາມ (EVFTA) ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍຈາກ 4 ຕື້ USD ໃນປະຈຸບັນ ຂຶ້ນເປັນ 5 ຕື້ USD ໂດຍໄວ…

ແບ່ງປັນກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Diego Martinez Belio, ຢືນຢັນວ່າ, ແອັດສະປາຍ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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