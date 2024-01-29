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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ

ການຢ້ຽມຢາມຈະຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ, ຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ  ຟິລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ແລະ ພັນລະຍາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 – 30 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເຫດການນີ້, ທ່ານ ລ້າຍທ໋າຍບິ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຟິລິບປິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມຈະຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ, ຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ການຢ້ຽມຢາມກໍ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ອາຊຽນ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງອາຊຽນ. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມ, ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮອບດ້ານ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລ້າຍທ໋າຍບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຈະເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນບາງສະບັບໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ຄື: ການເມືອງ - ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ.
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