ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດິ ອາເມລິກາ ບໍ່ຕໍ່ກຳນົດເວລາໂຈະພາສີອາກອນພາຍຫຼັງວັນທີ 09 ກໍລະກົດ
ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຢຶນຢັນວ່າ ບໍ່ມີແຜນການຕໍ່ກຳນົດເວລາຄຳສັ່ງການໂຈະການຈັດວາງພາສີໃນຮອບເວລາ 90 ວັນຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດເກືອບທັງໝົດພາຍຫຼັງວັນທີ 09 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດເວລາສິ້ນສຸດໃນໄລຍະເຈລະຈາທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດ. ບັນດາການນຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການຄ້າຈະມີຜົນສັກສິດຖ້າຫາກບັນດາປະເທດບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອາເມລິກາ.
ທ່ານ Donald Trump ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຈະສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງບັນດາຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ “ໂດຍໄວ” ກ່ອນຮອດກຳນົດເວລາສຸດທ້າຍ. ອາເມລິກາ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ 18 ຄູູ່ຄ້າຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວບັນດາການເຈລະຈາກັບກວ່າ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດອື່ນ. ແຕ່ເຖິງຢາງໃດກໍ່ຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພຽງແຕ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອັງກິດ ແລະ ກອບຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ.