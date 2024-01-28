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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຢາລາຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຢາລາຍ ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ທິດທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ...
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງແຂວງ ຢາລາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຢາລາຍ ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ທິດທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດ ໄຕງວຽນ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045; ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງປະເທດຊາດ, ປະຕິບັດວຽກງານປະຕິຮູບການບໍລິຫານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ; ຮຽກຮ້ອງການດຶງດູດນັກລົງທຶນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ ເພືື່ອເພີ່ມມູນຄ່າເພີ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

51 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ໊: ຫຼັກໝາຍໃນໜ້າປະຫວັດສາດຄຳຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ

51 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ໊: ຫຼັກໝາຍໃນໜ້າປະຫວັດສາດຄຳຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 1973, ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຜົນສັກສິດ. ວັນທີ 29 ມີນາ 1973, ທະຫານ ອາເມລິກາ ຄົນສຸດທ້າຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກ ຫວຽດນາມ.
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