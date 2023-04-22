ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz
ວັນທີ 20 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ປະເທດ ກຸຍບາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃຫ້ພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ຖືກຕ້ອງຕາມຈິດໃຈຊີ້ນຳ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ກຸຍບາ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຸຍບາ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຜະລິດທັນຍາຫານ - ສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານສະອາດ, ຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ. ພ້ອມທັງເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ລັດຖະບານ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານປະຈຳປີ.
ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ກຸຍບາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປ່ຽນຊື່ສວນສາທາລະນະ ຮ່ວາບິ່ງ (ສັນຕິພາບ) ເປັນສວນສາທາລະນະ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຕິດແຜ່ນໜັງສືແນະນຳກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ສວນສາທາລະນະ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະແມ່ນສະຖານທີ່ລະຫຼິ້ນ, ຢ້ຽມຢາມ, ບັນເທິງທ່ີມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ມາແຫ່ງນີ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຈາລຶກ ແລະ ເຄົາລົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ, ນັກວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຂອງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ. ພ້ອມທັງສຶກສາໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດສືບທອດ, ສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນຖານອ້າຍນ້ອງ, ເພື່ອນສະຫາຍ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດລະຫວ່າງ 2 ຊາດ”.