ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp, ທະນາຄານ UOB ຂອງ ສິງກະໂປ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Lee Ark Boon, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp Development, ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ VSIP Group. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຕີລາຄາສູງກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp ໄດ້ລົງທຶນ 18 ໂຄງການເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຢູ່ 13 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 300.000 ຄົນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Sembcorp ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພະລັງານສະອາດ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Wee Ee Cheong, ຮອງປະທານ, ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດທະນາຄານ United Overseas Bank (UOB), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາການເງິນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ສິງກະໂປ ມີທ່າແຮງ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີທະນາຄານ UOB, ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.