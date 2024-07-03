ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ, ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ທິດຕາເວັນຕົກ ຕອນຈາກ ຢາເງັ້ຍ (ດັກນົງ) - ເຈີນແທັ່ງ (ບິ່ງເຟືອກ). ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຈຸດສຸມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນ ກັບເຂດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ, ດັກນົງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໃນເຂດກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຂດ ໄຕງວຽນ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຂວງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຕິດພັນກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຍືນຍົງ. ໃນນັ້ນ, ກຳນົດການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳແມ່ນໃຈກາງ; ສຸມໃສ່ດຶງດູດ, ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຊິ່ງແຂວງມີທ່າແຮງ. ພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພັດທະນາກະສິກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ກະສິກຳປອດສານຜິດ, ກະສິກຳອົງຄະທາດ”.