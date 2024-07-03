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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ

ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ)
ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ, ອາຍຸການ 2021 – 2026.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ, ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ທິດຕາເວັນຕົກ ຕອນຈາກ ຢາເງັ້ຍ (ດັກນົງ) - ເຈີນແທັ່ງ (ບິ່ງເຟືອກ). ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຈຸດສຸມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນ ກັບເຂດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ, ດັກນົງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໃນເຂດກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຂດ ໄຕງວຽນ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຂວງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຕິດພັນກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຍືນຍົງ. ໃນນັ້ນ, ກຳນົດການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳແມ່ນໃຈກາງ; ສຸມໃສ່ດຶງດູດ, ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຊິ່ງແຂວງມີທ່າແຮງ. ພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພັດທະນາກະສິກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ກະສິກຳປອດສານຜິດ, ກະສິກຳອົງຄະທາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol

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ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອນຳການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ
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