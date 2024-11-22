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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ພະນົມເປັນ, ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Khuon Sudary ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Khuon Sudary

ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນວ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດ.

        ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຊຸກຍູ້ໝາກຜົນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

   ຕາມການນຳສອງທ່ານແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ປະກາດໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍກົດໝາຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວກຳປູເຈຍ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຖາວອນ, ທຳມາຫາກິນຢ່າງສະດວກ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດ ກໍຄື ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ກຳປູເຈຍ.

         ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີເອກະລາດ; ຢູ່ອະນຸສາວະລີອະດີດພະບໍລົມວົງສານຸວົງ Norodom Sihanouk ແລະ ຢູ່ ອະນຸສວະລີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາ - ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ຕອນສວາຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍຢ່າງເປັນທາງການກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim.
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