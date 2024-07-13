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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເດີນທາງຮອດ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ພະນົມເປັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ແຕ່ວັນທີ 12 – 13 ກໍລະກົດ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ. (ພາບ: : Nhan Sáng-TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ພະນົມເປັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ແຕ່ວັນທີ 12 – 13 ກໍລະກົດ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ.

ຄາດວ່າ, ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບປະເຈລະຈາກັບພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni; ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານພັກ CPP, ທ່ານປະທານສະພາສູງ Hun Sen; ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet; ເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ Khuon Sudary; ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງລະດັບຊາດໂດຍພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ເປັນເຈົ້າ; ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ກຳປູເຈຍ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບພະມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni

ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບພະມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສະໜາມບິນສາກົນພະນົມເປັນ, ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍແຕ່ວັນທີ 12-13 ກໍລະກົດນີ້, ຕາມຄຳເຊີນຂອງພະມະຫາກະສັດກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni .
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