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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມສູນບຳລຸງທະຫານເສຍອົງຄະ ທ້ວນແທັງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນທົ່ວປະເທດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຢ້ຽມຢາມ)

 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ທະຫານເສຍອົງຄະຢູ່ສູນບຳລຸງທະຫານເສຍອົງຄະ ທ້ວນແທັງ, ຢູ່ຕາແສງ ນິງຊາ, ເມືອງ ທ້ວນແທັງ, ແຂວງ ບັກນິງ.

        ຢູ່ທີ່ນີິ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ທ່ານກໍ່ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານໃນວຽກງານເຊິ່ງສູນບຳລຸງທະຫານເສຍອົງຄະ ທ້ວນແທັງ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນການປິ່ນປົວ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ຟື້ນຟູສະມັດຕະພາບ, ຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ທະຫານເສຍອົງຄະ.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ, ປະຈຳບັນ, ຈຳນວນທະຫານເສຍອົງຄະເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ແມ່ນບໍ່ມີຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼາຍມີອາຍຸສູງ, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກວ່າ, ໄວກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທະຫານເສຍອົງຄະ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໄດ້ຮັບລະບອບນະໂຍບາຍທຽບເທົ່າກັບການພັດທະນາທີ່ກ້າວຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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