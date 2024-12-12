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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເອກະພາບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຮັດວຽກກັບກະຊວຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ.

        ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເອກະພາບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກະຊວງຕຳຫຼວດຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ; ຕິດພັນກັບເລື່ອງ ສືບຕໍ່ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ “ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ”.

        ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຕຳຫຼວດສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການຕຸລາການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ແມ່ນເສົ້າຄ້ຳສຳຄັນສຳລັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
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