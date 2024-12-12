ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນເອກະພາບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກະຊວງຕຳຫຼວດຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ; ຕິດພັນກັບເລື່ອງ ສືບຕໍ່ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ “ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ”.
ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຕຳຫຼວດສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການຕຸລາການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ແມ່ນເສົ້າຄ້ຳສຳຄັນສຳລັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ.