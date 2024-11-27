ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຢ່າງຊອບທຳເພື່ອເອກະລາດ, ເອລີພາບຂອງ ປາແລັດສະຕິນ
ວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ (29 ພະຈິກ).
ໃນສານສົ່ງເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນຢືດໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສິດຊົນຊາດທີ່ບໍ່ອາດແຕະຕ້ອງໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ໃນນັ້ນ ມີສິດໄດ້ສ້າງຕັ້ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ, ມີອະທິປະໄຕ, ດຳລົງຊີວິດໂດຍສັນຕິສຸກ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຂ້າງລັດ ອິດສະຣາແອັນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງພາລະກິດຕໍ່ສູ້ເປັນທຳ ເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.