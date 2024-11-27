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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຢ່າງຊອບທຳເພື່ອເອກະລາດ, ເອລີພາບຂອງ ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນຢືດໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ
(ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ)

ວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ (29 ພະຈິກ).

ໃນສານສົ່ງເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນຢືດໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສິດຊົນຊາດທີ່ບໍ່ອາດແຕະຕ້ອງໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ໃນນັ້ນ ມີສິດໄດ້ສ້າງຕັ້ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ, ມີອະທິປະໄຕ, ດຳລົງຊີວິດໂດຍສັນຕິສຸກ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຂ້າງລັດ ອິດສະຣາແອັນ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງພາລະກິດຕໍ່ສູ້ເປັນທຳ ເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
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