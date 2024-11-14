ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກື່ອງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢຽມ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Jorge Chavez, ຢູ່ນະຄອນ ລີມາ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ ລີມາ, ປະເທດ ເປຣູ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
ຄາດວ່າ, ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ, ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບການນຳລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ. ທ່ານກໍ່ຈະພ້ອມກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ APEC – CEO Summit, ການເຈລະຈາບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງການນຳ APEC ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ; ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍອື່ນໆ.