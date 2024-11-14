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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກື່ອງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢຽມ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC

ຄາດວ່າ, ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ, ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບການນຳລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Jorge Chavez)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Jorge Chavez, ຢູ່ນະຄອນ ລີມາ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ຢູ່ ລີມາ, ປະເທດ ເປຣູ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

        ຄາດວ່າ, ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ, ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບການນຳລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ. ທ່ານກໍ່ຈະພ້ອມກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ APEC – CEO Summit, ການເຈລະຈາບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງການນຳ APEC ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ; ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
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