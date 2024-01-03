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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ: ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະມີຄົບທຸກເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດີທີ່ສຸດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ຕິດພັນກັບການປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດ...
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ຕິດພັນກັບການປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດ; ປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງແຂວງຕິດພັນກັບການວາງແຜນຜັງເຂດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນເຂດ; ຊຸກຍູ້ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ພັດທະນາຕາມທິດ: ອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ - ກະສິກຳຊີວະພາບ  - ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ - ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງ, ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ: ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ຈະພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ; ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ:

“ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະມີຄົບທຸກເງື່ອນໄຂທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ໂດຍນອນໃນເຂດໃຈກາງ, ຕິດກັບນະຄອນ ເກີນເທີ, ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນຂອງເຂດ ຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ແຂວງຄວນໝູນໃຊ້, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ທ່າແຮງຂອງບັນດາແຂວງ ທີ່ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊ; ທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນໄປຕາມຫຼັງ, ສູ້ຊົນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂອງທົ່ວປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ລັດຖະບານ ລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ເລື່ອງເປີດກ້ວາງສະໜາມບິນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຖ້ຽວບິນສາກົນ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແຂວງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນພວມພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫົວພັນ ສາມາດຊົມໃຊ້ສາຍການບິນໄປຍັງແຂວງໂດຍກົງ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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