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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂສົກຮຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງປ້ອງກັນປະເທດ, ການທະຫານ; ກໍ່ສ້າງກອງທັບປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມຫໍສະໝຸດຂອງວິທະຍາຄານ (ຖົ໋ງເຍິດ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນ 2023 – 2024 ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂສົກຮຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງປ້ອງກັນປະເທດ, ການທະຫານ; ກໍ່ສ້າງກອງທັບປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ວິທະຍາຄານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ “ຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກົມກອງ” ເຊິ່ງຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຊີ້ນຳ. ເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ມີລັກສະນະບຸກທະບຸກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ເນື້ອໃນການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາໃນສະພາບການໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນວຽກງານການບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ. ເອົາໃຈໃສ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານການຝຶກອົບຮົມ - ບຳລຸງສ້າງ, ພິເສດແມ່ນປ່ຽນແປງໃໝ່ຫຼັກສູດການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຍຸດທະຫານ - ຍຸດທະສາດຂອງກອງທັບ…”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Joe Biden ເອົາ​ລົງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພາຍຫຼັງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Joe Biden ເອົາ​ລົງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພາຍຫຼັງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

“ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່ ກ່ຽວກັບທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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