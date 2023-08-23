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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ, ເລຂາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ, ເລຂາສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ, ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນເປັນປະຈຳ, ການນຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສອງປະເທດແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ຈາກນັ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະອົງການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ  - ລາວ ໃຫ້ປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.  

ສ່ວນທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂະແໜງສານຂອງສອງປະເທດເປັນເອກະພາບ ກັນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຊິ່ງການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ ເພີ່ມພຸນຄຸນສ້າງ; ເນັ້ນໜັກການໜູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ການສົມທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງສຸດລາວ ເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ແບນ​ຊິກ Stephanie DHose

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ແບນ​ຊິກ Stephanie D’Hose

ສອງຝ່າຍເຫັນດີຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໄປມາຫາສູ່ຂອງພົນລະເມືອງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ກໍຄືການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພິເສດ, ສອງປະເທດ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ບົນຈິດໃຈເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື, ຍຸຕິທຳ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
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