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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ໄດ້ສຳຜັດ, ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ສຳເລັດ ໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ໄດ້ສຳຜັດ, ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ສຳເລັດ ໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ (17 ມິຖຸນາ 1957 – 17 ມິຖຸນາ 2022). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ໄດ້ສຳຜັດ, ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ສຳເລັດ ໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽນຊວັນຟຸກ, ສະເໜີວ່າ:

        “ຕໍ່ໜ້າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ຕ້ອງມີແນວຄິດທາງດ້ານຍຸດທະສາດພັດທະນາມີລັກສະນະປ່ຽນແປງໃໝ່ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງສູງ. ຕົວຢ່າງຄື ພາລະກຳຂອງໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນຫຍັງ; ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຄືແນວໃດ; ມີຫຼາຍຄອບຄົວ ແລະ ເຍົາວະຊົນຊອກອ່ານບົດປະພັນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ, ດຶງດູດໃຈ”.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ໂຮງພິມຈຳໜ່າຍ ກິມດົງ ເພີ່ມທະວີພິມຈຳໜ່າຍປື້ມທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ, ສຶກສາລຸ້ນໜຸ່ມ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄຸນຄ່າແກ່ນສານ, ບຸກຄະລິກກະພາບອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານສຳຄັນ ແລະ ຮອບດ້ານເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວອ້າຍນ້ອງບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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