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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບປະທານກອງທຶນອາລັກຂາສິນເຊື່ອ ສ.ເກົາຫລີ Yoon Dae Hee.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖືວ່າ: ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫລີ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນ. ສ. ເກົາຫລີ ແມ່ນປະເທດ ນຳຫນ້າໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Yoon Dae Hee, ປະທານ ກອງທຶນອາລັກຂາສິນເຊື່ອ ສ.ເກົາຫລີ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ ຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Yoon Dae Hee, ປະທານ ກອງທຶນອາລັກຂາສິນເຊື່ອ ສ.ເກົາຫລີ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສ. ເກົາຫລີ ແມ່ນປະເທດ ນຳຫນ້າໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຄາດວ່າບັນລຸລະດັບ 100 ຕື້ USD ໃນປີຫນ້າ ແລະ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030. ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍນັ້ນໃຫ້ໄດ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖືວ່າ: ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫລີ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເຫນີໃຫ້ກອງທຶນອາລັກຂາສິນເຊື່ອ ສ. ເກົາຫລີ ຈົ່ງຫນູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ອົງການເສດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນລະບົບສະຫນອງທົ່ວໂລກ; ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫລີ ລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດຊື່ງຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ກັບ 100 ກ່ວາປະເທດ. ການທູດ ປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການ ຈາກ “ການເຂົ້າຮ່ວມ” ໄປສູ່ “ການເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ກຳນົດລະບຽບຫຼັກການລວມ”.
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