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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ, ທ່ານໂດວັນຈຽນເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ຕໍ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເມື່ອສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5 ກັນຍາ 1962 – 5 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 18 ກໍລະກົດ 2022).
  ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ (ພາບ: baochinhphu.vn)  

 ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Thnam Thmay ກຳປູເຈຍ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ ທ່ານສິນລາວົງ ຄຸດໄພທູນ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ທ່ານ Heng Samrin ປະທານກິດຕິມະສັກພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍ, ປະທານສະພາ ແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.

ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ, ທ່ານໂດວັນຈຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ຕໍ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເມື່ອສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5 ກັນຍາ 1962 – 5 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 18 ກໍລະກົດ 2022). ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຮ່ວມຂອງ“ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບຫວຽດນາມ - ລາວ 2022” ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີງາມ, ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ Chol Thnam Thmay ກຳປູເຈຍ, ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ອວຍພອນໃຫ້ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່າ ໃນກິດຈະການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະຕ່າດອກໄມ້ ໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen.
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