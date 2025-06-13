ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດໃຫຍ່ ທາງລົດໄຟແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກງຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ສະຫງວນ ເວລາຫຼາຍເພື່ອຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບ, ວິທີການ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການລົງທຶນ, ກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອນໄຫວບັນດາໂຄງການທາງລົດໄຟເຊິ່ງ SNCF ປະຕິບັດຢູ່ບັນດາປະເທດ, ພິເສດແມ່ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຝ່າຍຝລັ່ງ ແລະ SNCF ເວົ້າສະເພາະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມກັບກະຊວງກໍ່ສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນທຶນ, ບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທາງລົດໄຟຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕ່ອນບ່າຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນ Quai Branly - Jacques Chirac, ໜຶ່ງໃນບັນດາຫໍພິພິທະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ວາງສະແດງວັດຖຸອຸປະກອນ9.500 ຢ່າງກ່ຽວກັບພື້ນຖານສີວິໄລ ແລະ ສິລະປະຂອງ ຫວຽດນາມ.