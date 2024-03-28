ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຄ້າສາກົນ ການາດາ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄທ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Mary Ng, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າສາກົນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ການາດາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພະລັງງານ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ…
ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ Mary Ng ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ທ່ານນາງປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບ ການາດາ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ການາດາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການາດາ ໃນບົດບາດປະທານໝູນວຽນສັນຍາຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ໃນປີ 2024 ນີ້.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄທ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ນິກອນເດດ ພະລາງກຸນ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ, ໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.